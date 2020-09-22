【每日焦點】YouTube宣布恢復人手審核影片　Tesla擬於印度興建研發中心

▲ 由於AI錯判率太高，YouTube決定未來將陸續恢復以人手進行影片審查；Tesla正與印度政府進行會談，並計劃興建研發中心。

隨著近年大數據和人工智能技術日益發達，自動化機械人技術將漸漸取代人手工作。不過，機器始終無法與人手一樣準確，容易出現錯誤；有科企如YouTube及NVIDIA日前就宣佈，將重新採用人手審核，減低出錯機會。

在新冠肺炎疫情期間，不少企業都安排員工在家工作，YouTube也不例外。由於考慮到疫情嚴峻的關係，YouTube為保障公司員工的健康安全，早前宣佈擴大應用AI技術，以AI方式審查違規影片。不過由於AI錯判率太高，不少影片被系統錯誤移除，YouTube決定未來將陸續恢復以人手進行影片審查。

【人工智能】YouTube宣布恢復人手審核影片 AI錯判率太高

而NVIDIA RTX 3080公開發售當日，一班利用程式搶購的黃牛用戶，導致網站出現錯誤，導致一般用戶無法購買，惹起民憤。事件促使NVIDIA官方隨即發表道歉聲明，表示為了阻止利用程式搶購的黃牛用戶，公司正盡一切可能，包括手動檢查訂單，務求讓顯示卡移交到正當消費者的手上。

【顯示卡都炒】NVIDIA Store 網站出錯 官方擬人工審查訂單阻黃牛炒賣

而另一方面，美國電動車公司Tesla正加快在印度進行部署，有消息人士透露，Tesla正與當地政府進行會談，並計劃在班加羅爾（Bengaluru）進行投資，興建研發中心。印度商工部表示，當局希望在印度設廠生產汽車，但Tesla計劃先將汽車進口到印度，再考慮吸納當地人才設廠，加快日後拓展印度市場步伐。

【Tesla】Tesla計劃在印度興建研發中心 加速發展步伐

至於其他Tesla的發展動向，則有望在香港時間23日清晨舉行的「電池日（Battery Day）」上正式揭曉，各位Tesla切勿錯過！

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責任編輯：施雯雯