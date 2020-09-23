【物聯網安全】疫下家居IoT設備　連接企業網絡易招黑客攻擊

▲ Palo Alto Networks香港及澳門董事總經理馮志剛提醒，疫下員工在家工作，將增加連接企業網絡的物聯網裝置數目，黑客或有機可乘，故企業應提高系統安全度。

物聯網（IoT）科技近年急速彈起，惟設備連接得越多，所收集的數據亦越多，變相增加黑客進行網絡攻擊的缺口。

網絡安全公司Palo Alto Networks日前發表報告《The Connected Enterprise：IoT Security Report 2020》指，疫下員工在家工作，不少物聯網設備如心臟監測儀、水壺和健身單車等，持續連接到企業的網絡。專家警告，企業宜制定IoT保安策略，以防攻擊面增加時，公司機密資料輕易被盜。

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報告顯示，整體有多達95%的IT決策者認為，連接公司的物聯網設備具有完全的可見性，對系統相當有信心。惟在提高安全度上，只有4%稱毋須再改善物聯網的保安；41%則承認仍有大量改進空間，更有17%直指需要進行徹底改革。

比較不同地區，過去一年，92%亞太地區（APAC）受訪者已增加應用物聯網設備，比北美（88%）和歐洲、中東及非洲（EMEA，88%）為高。當中印度有69%企業顯著增加物聯網設備，成為採用率最高的國家。

健康廚具裝置 最常進入企業網絡

疫下在家工作成新常態，越來越多非商業設備進入企業網絡，最常見的是可穿戴健康裝置（44%）、小型廚具（43%）、運動設備（38%）、遊戲設備（35%）、桌面玩具如機械人（34%）及車輛設備（27%）。

Palo Alto Networks香港及澳門董事總經理馮志剛指出，香港物聯網設備的應用率比不少發達地區低，疫情卻使企業加快數碼轉型，對物聯網的關注度持續上升。「但員工無意識地連接到企業網絡的物聯網設備，在缺乏保安考量下，有機會成為輕易存取公司機密資料和系統的缺口。」

據該企威脅情報團隊Unit 42分析，57%的物聯網設備容易受到中度至高度攻擊，為安全威脅響起警號。有24%受訪者表示，還未將物聯網設備分隔到單獨的網絡；只有21%利用網絡微切分（Microsegmentation），將物聯網設備保管於企業嚴格控制的保安區域。

宜採網絡分段 減少攻擊面

報告建議，為提高物聯網設備的可見性，企業首要計算網絡中設備的數量及類型，以便評估風險；並實行網絡分段（Segmentation）來減少攻擊面，檢查跨越分段邊界的應用程式及流量，阻止潛在威脅。

網絡安全分析師Tanner Johnson亦提醒，傳統的網絡配備無法應對大幅增加的物聯網設備，企業宜為聯網設備行為定立標準（Baselines），以給予新建議措施協助阻止惡意活動。舉例，當連接網絡的溫度調節器，開始向不明網站傳送數百GB的數據，企業的安全系統便要發出警報。

該報告於今年4月至5月，訪問來自亞洲、歐洲、中東和北美14個國家或地區，合共1350名資訊科技（IT）業務管理層，旨在探討物聯網的安全措施。

記者：姚慧儀