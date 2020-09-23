【買樓理財】投資者斥518萬元入市　市值租金回報僅2.5厘

全球量寬，低息環境持續，資金湧入資產市場，「磚頭」備受追捧。適逢樓價仍未回升，投資者加快趁低吸納。 中原陳德孝說，嘉湖山莊翠湖居2座中層F室成交，實用面積449平方呎，原叫價520萬元，因裝修企理，獲外區投資者洽購。單位最終以518萬元易手，實用呎價11,537元。

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陳德孝續指，同類單位現時市值租金約1.1萬元，以上述成交價518萬元計，料新買家可享2.5厘回報。

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雖然政府早前放寬首置按保，惟物業用作出租，不能受惠其中，最多只能申請五成按揭。以上述單位為例，樓價518萬元，首期要259萬元，若分30年還款，利率2.5厘計，月供要10,234元，最低每月入息要求為24,510元。換言之，若不計其他雜費，租金收入夠支付供樓開支。

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