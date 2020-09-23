【新股IPO】樂享互動6988首日掛牌 開市表現不似預期 收市跌6.25%

樂享互動（06988）今日掛牌，開市報2.7元，較招股價2.88元跌6.25%，隨後漸回升，高見2.96元，以全日低位2.7元收市，跌6.25%。成交5.16億，成交額14.82億元。以每手200股計，一手帳面蝕36元。

樂享互動被指為「微信概念股」，加上獲官媒加持而吸引不少投資者入飛，其一手中籤率10%，要抽200手，即20萬股才能穩獲1手。樂享互動招股價為2.14元至3.21元，最終以2.88元定價，為招股範圍中上限定價，集資淨額14.61億元。

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該股是次集資所得款項淨額近13.58億元，預期約60%將用作發展短視頻自媒體變現業務；約19.8%用作加強效果類自媒體營銷服務能力；約10.2%用於國際性擴展；約10%為營運資金及一般企業用途。

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樂享互動是次上市引入了4名基石投資者，Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元等值股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC投資500萬美元，移卡（09923）則投資200萬美元。

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記者：張以正