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傳杜汶澤放售大埔康樂園雙號屋 勁賺548萬

環球政經 19:52 2020/09/22

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不知道是否因疫情關係令大家不太看好樓市,近來放盤消息比疫情前似乎較多，演藝圈進來也有不少名人放盤。據消息指，藝人杜汶澤持有的大埔康樂園21街一幢雙號屋（實用面積約1,180），以約1,948萬元易手，成交呎價約16,508元。

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據指該物業去年5月開始放盤，當時叫價2,600萬元，而新成交價則比原本便宜652萬元，即25%。翻查資料，杜汶澤夫婦於2013年以1,400萬元買入，7年後以1,948萬元成功賣出，賬面賺548萬元。

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大埔康樂園其實相當受名人歡迎，除了杜汶澤夫婦之外，很多明星也居於該區，或購入附近物業，例如藝人陳小春、古巨基、楊千嬅等都為該區業主。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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