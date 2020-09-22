【旅遊業告急】中小型旅行社狠批第三輪防疫抗疫基金「幫唔到」　建議租金支援

▲ 有本地中小型的旅行社狠批第三輪防疫抗疫基金對旅遊業的補貼「無用」。

新冠肺炎疫情全球大流行，令旅遊業及相關企業受重挫。港府為助旅遊業界，最新推出第三輪防疫抗疫基金中，向每間持牌旅行代理商提供現金補貼，金額與員工數目掛勾，以每名員工5,000元計算。但有本地中小型的旅行社狠批補貼「無用」。

有經營本地遊和海外遊的暢達假期創辦人容杏詩以「太離譜」來形容，覺得以員工人數來計算補貼，有偏幫大集團之嫌。

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建議港府發放租金補貼

她強調「自己並非眼紅大集團領取較多補貼」，而是現時經營旅行社面對最大的困難是租金，更指出她目前每月營運成本約1萬元，租金佔7,000至8,000元。而她自疫情爆發起，已有5至6名導遊自然流失，轉行從事保安工作，目前只剩3個兼職員工。她努力挽留兼職員工，希望保住人才。故她建議港府要支援旅遊業界，可從租金著手，而非按員工數目。

她續指：「大集團經營有數期，但中小企無數期甚至要預付」，故中小企面臨更大壓力，加上每月都要交「燈油火蠟」。她透露，目前已付出約300萬港元的訂金，用於預付海外團，至今航空公司、相關機構未有退回款項。她形容自己「不只是倒退是折墮」，皆因早前回公司處理退款，「一返到去攞住手（提）電風扇，都不捨得開部冷氣。」

記者：馬意文