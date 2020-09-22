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【中秋福利】疫市豪送月餅？　這位老闆送Ritz-Carlton奶黃月餅給全體員工

環球政經 20:11 2020/09/22

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中秋將至，相信各位打工仔已經陸續收到公司派發的月餅吧！

善水資本、天達銀行（Investec Bank）、Ascendal Group及漢思能源（00554）的合組財團，上月以32億元併購新巴、城巴全數股權。新老闆日前向兩間巴士公司的全體員工，贈送麗思卡爾頓酒店（Ritz-carlton）迷你奶黃月餅（據酒店官網的零售價，每盒為398元）。在今年「疫市」下，這位新老闆出手可謂頗為闊綽！

新巴、城巴新老闆向全體員工送麗思卡爾頓酒店「喜 ‧ 盈」中秋月餅禮盒迷你奶黃月餅 (8件裝)，零售價為398港元。

新巴城巴在Facebook專頁上發帖，分享新老闆到公司派月餅的花絮，善水資本管理合夥人馬良（Nicolas de Mascarel）亦有現身，向新巴城巴員工送上月餅。

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太多月餅食唔晒?「食德好」收集未開封月餅轉贈低收入家庭，43個回收點資料，請看【 下一頁 】

 

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責任編輯：葉卓偉

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