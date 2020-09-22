【顯示卡都炒】NVIDIA Store 網站出錯　官方擬人工審查訂單阻黃牛炒賣

▲ 由於RTX 3080貨源短缺，不少黃牛黨利用程式搶購，導致NVIDIA Store網站出現錯誤。

近日，顯示卡NVIDIA RTX 3080 和Sony PS5成為電子遊戲界焦點，不過兩間廠商都在供貨上出現問題。特別是RTX 3080，由於貨源短缺，不少黃牛黨利用程式搶購，導致NVIDIA Store網站出現錯誤。繼Sony公開道歉後，NVIDIA官方亦於日前發表道歉聲明，不但為網站死機致歉，同時表示公司將盡一切可能，包括人工審核訂單，阻止黃牛用戶的炒賣行為。

【PS5預購】Sony為預購混亂致歉 近日將增加預購貨源

【PS5】港版PS5今天開始預訂 勢必掀起炒風

NVIDIA RTX 3080於9月17日正式公開發售，不過當日就有一班利用程式搶購的黃牛用戶，導致NVIDIA Store網站於出現錯誤。NVIDIA官方隨即發表道歉聲明，表示已經即時嘗試修復，並成功解決問題。又指，為了阻止利用程式搶購的黃牛用戶，公司正盡一切可能，包括手動檢查訂單，務求讓顯示卡移交到正當消費者的手上。

▲ NVIDIA官方日前發表道歉聲明，不但為網站死機致歉，同時表示公司將盡一切可能，包括人工審核訂單，阻止黃牛用戶的炒賣行為。

外媒Kotaku表示，人工審查訂單可能會略微減少利用程式搶購的黃牛用戶，但其價格與價值的差距始終存在。而且，不少人仍然願意付出更多金錢去購買心儀商品，那麼RTX 3080發售初期的幾週內，依然會被二手轉賣市場所佔據。只是人工審核介入後，黃牛用戶會改為幾個幾個分散地賣，而不是一次幾十個。

Xbox Game Pass訂閲用戶超過1,500萬 不足半年躍升50%

責任編輯：施雯雯