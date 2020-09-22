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【細屋換大屋】換樓客齊出動「升呢」3房 新元朗中心減價100萬即獲家庭客購入

股樓投資 19:38 2020/09/22

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多個全新盤出擊，樓市氣氛更旺，惟二手市場業主叫價仍「有得傾」，準買家換樓意欲更強，近日市場錄得大量家庭客入市個案，不少樓價逾1,000萬元的成交，其中一個區內分支家庭見新元朗中心的3房單位減價100萬元，即以1,000萬元入市。

中原地產市務經理林曉丹表示，市場氣氛回穩，買家入市信心恢復，紛紛加快入市。分行新近促成新元朗中心5座低層A室成交，實用面積870平方呎，三房套房連儲物房間隔，享開揚市景，單位原叫價1,100萬元，經議價後，減價100萬元，以1,000萬元易手，折合實用呎價11,494元。

【爭相入市】趁疫情緩和樓價未反彈投資者加快入市 鐵路沿線屋苑成追捧對象，了解按【下一頁

林曉丹指，買家為區內分支家庭，有見大市回穩，隨即啟動置業大計，鍾情新元朗中心位置方便，上址寬敞實用，景致開揚，見業主肯減價配合其可承造高成數按揭，隨即拍板承接。原業主於1994年2月以258.6萬元一手買入單位，持貨逾26年，帳面獲利741.4萬元或2.9倍。

此外，大圍名城低層3房單位也獲換樓客「細換大」入市自住。美聯物業首席高級營業經理陳少鴻表示，該行剛促成一宗大圍名城二手買賣，買家售出自住單位後，火速再入市承接該3房套單位，涉資1,120萬元。成交單位為名城一期3座低層SA室，3房套間隔，實用面積約679平方呎，向西北享山景。

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁

陳少鴻稱，買家有意「細換大」，故早前售出自住2房單位後，積極出動於區內搵樓，心儀上址間隔實用，且有輕微議價空間，為免大圍站新盤推出後帶動樓價急升，故考慮不久即入市。原業主早前叫價約1,150萬元放售單位，議價後終以1,120萬元成交，折合實用呎價約16,495元。原業主於2010年4月以約683.3萬元購入上址，現沽出帳面獲利約436.7萬元，期間物業升值約63.9%。

而美孚豪宅曼克頓山也錄得家庭客入市個案，香港置業高級營業經理麥紫軒表示，曼克頓山5座高層G室，向東南望開揚海景，3房間隔，實用面積約674平方呎，單位於3個月前以1,470萬元放盤，最後獲區內客接洽，議價後減價50萬元，以約1,420萬元成交，實用呎價約21,068元。據了解，買家為家庭客，心儀單位位處高層，睇樓4次後拍板入市。資料顯示，原業主於2009年4月以約573.8萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約846.2萬元，物業升值約147%。

【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市，了解按【下一頁

 

 

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記者：陳詠妍

 

樓價 放盤 二手市場 名城 曼克頓山 新元朗中心

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