【英國疫情】約翰遜限酒吧晚上10時關門 料為期半年

▲ 英國首相約翰遜宣布升級防疫限制措施,包括強制要求酒吧晚上10時關門,預計措施會維持半年。

英國的新冠肺炎疫情惡化,首相約翰遜(Boris Johnson)於國會宣布升級防疫限制措施,包括強制要求酒吧晚上10時關門,及要求非必要人士在家工作。約翰遜又警告,民眾應預期措施會維持半年。

約翰遜周二(22日)早上於英國國會宣布多項防疫限制措施,包括要求辦公室職員留在家中工作,而有需要出門上班的民眾則可繼續照常外出。英國政府更擴大強制戴口罩的範圍,規定從事零售業的工作人員、室内招待人員於工作時要佩戴口罩。的士及出租車輛的乘客,在車廂内也要佩戴口罩。

政府也因應收緊限聚令至6人,擴大限聚令範圍至所有成人室内團體運動,同時限制婚禮人數不可超出15人。至於喪禮人數上限則維持於30人。酒吧及餐廳由周四(24日)起須於晚上10時關閉,並只可提供餐桌服務,顧客不可自行取餐。英國政府更計劃將違反限聚令及不在公共場所戴口罩的罰款增加一倍,由目前的100英鎊上調至200英鎊。

約翰遜明確表示:「除非我們取得明顯進展,否則我們應該假設我宣布的限制,可能會持續六個月。」(Unless we palpably make progress we should assume that the restrictions that I have announced will remain in place for perhaps six months.)

約翰遜指出英國目前就如西班牙及法國等國家,已到達危急轉捩點(perilous turning point)。英國一個月前平均每日增加1000人確診新冠肺炎,但目前最新已增至3,929人,幾乎增3倍。他表示英國目前只有不足8%的人擁有抗體,英格蘭過去兩周的每日住院患者人數增逾一倍。

