【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新　沉悶會議介面改成咖啡店

▲ 微軟（Ｍicrosoft）年度大會Ignite以線上形式舉行，公布多項協作與視像會議軟件Teams的更新。（圖片來源：Microsoft）

在疫情爆發後，提高用戶遙距工作的效率成為不少科企的主力產品方向。本星期微軟（Ｍicrosoft）年度大會Ignite以線上形式舉行，亦發布了多項軟件更新與辦公室硬件，主力加強用戶體驗與工作效能，其中以協作與視像會議軟件Teams的更新最為矚目。

＞＞【在家工作】科企長期WFH 蘋果微軟最早明年初才重開辦公室

＞＞【WFH懶人包】視像會議軟件 科企連月有何更新？

視像會議軟件成為今年最熱門的應用，過去數個月以來，微軟旗下的Teams的使用量急增，該企亦多次推出功能更新以改善會議體驗。在Ignite大會上，微軟進一步宣布多項Teams的功能升級。

Together模式強化：Teams於數月前發布新增的Together模式，透過人工智能（AI）技術，將會議成員一同置於共享背景中，用家感覺自己與會議或課堂中的其他成員置身同一地方。Ignite大會就發布，Teams再新增多種Together場景，包括音樂廳、會議室、咖啡店。講者可以選擇合適的場景作為與會者的預設畫面，增強視像會議中的互動性，新場景將於今年稍後正式推出。另外，Together模式亦會應用機器學習，將與會者的相貌自動調整至場景的合適位置與大小。

▲ Teams就會再新增多種Together場景，包括音樂廳、會議室、咖啡店。（圖片來源：Microsoft）

自設影像內容位置：對視像會議的發言者來說，如果想要播放影片、展示投影片或其他影像內容，發言者或要暫時離開畫面。Teams將會增設自設影像內容位置功能，發言者可以將需展示的資料設於背景，同時把發言影像顯示在前方，與會者可同時看資料與留意發言者的舉動，與真實的線下會議更相似。此新功能亦將於今年內上線。

▲ 發言者可以將需展示的資料設於背景，同時把發言影像顯示在前方。（圖片來源：Microsoft）

小組會議功能：Teams下月將會增設小組會議（Breakout rooms）的功能，會議主辦者可以將會議參與者分為不同小組，以進行較小型的分享討論，而且主辦者亦跳至不同房間參與討論，又或按時間結束小組會議，將所有人帶回主會議上。

▲ Teams下月將會增設小組會議（Breakout rooms）的功能（圖片來源：Microsoft）

會後記錄資料分享：線上會議後要為內容逐一整理並不容易，Teams之前已推出實時筆錄功能，最新宣布，Teams可以在會議後自動制作含錄音、逐字稿、媒體檔案等資料的Recap，它亦會顯示在Outlook日曆上，讓與會者或無法參與會議的人隨時查閱。

增加與會人數：Teams未來同時參與會議人數增至1,000人，另外即時觀看會議的人數更增至20000人。這將會開放予Advanced Communications plan的用戶使用。

責任編輯：周俊霖