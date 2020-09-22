  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 23:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新　沉悶會議介面改成咖啡店

科技 23:01 2020/09/22

分享：

微軟（Ｍicrosoft）年度大會Ignite以線上形式舉行，公布多項協作與視像會議軟件Teams的更新。（圖片來源：Microsoft）

在疫情爆發後，提高用戶遙距工作的效率成為不少科企的主力產品方向。本星期微軟（Ｍicrosoft）年度大會Ignite以線上形式舉行，亦發布了多項軟件更新與辦公室硬件，主力加強用戶體驗與工作效能，其中以協作與視像會議軟件Teams的更新最為矚目。

＞＞【在家工作】科企長期WFH　蘋果微軟最早明年初才重開辦公室

＞＞【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？

視像會議軟件成為今年最熱門的應用，過去數個月以來，微軟旗下的Teams的使用量急增，該企亦多次推出功能更新以改善會議體驗。在Ignite大會上，微軟進一步宣布多項Teams的功能升級。

Together模式強化：Teams於數月前發布新增的Together模式，透過人工智能（AI）技術，將會議成員一同置於共享背景中，用家感覺自己與會議或課堂中的其他成員置身同一地方。Ignite大會就發布，Teams再新增多種Together場景，包括音樂廳、會議室、咖啡店。講者可以選擇合適的場景作為與會者的預設畫面，增強視像會議中的互動性，新場景將於今年稍後正式推出。另外，Together模式亦會應用機器學習，將與會者的相貌自動調整至場景的合適位置與大小。

Teams就會再新增多種Together場景，包括音樂廳、會議室、咖啡店。（圖片來源：Microsoft）

自設影像內容位置：對視像會議的發言者來說，如果想要播放影片、展示投影片或其他影像內容，發言者或要暫時離開畫面。Teams將會增設自設影像內容位置功能，發言者可以將需展示的資料設於背景，同時把發言影像顯示在前方，與會者可同時看資料與留意發言者的舉動，與真實的線下會議更相似。此新功能亦將於今年內上線。

發言者可以將需展示的資料設於背景，同時把發言影像顯示在前方。（圖片來源：Microsoft）

小組會議功能：Teams下月將會增設小組會議（Breakout rooms）的功能，會議主辦者可以將會議參與者分為不同小組，以進行較小型的分享討論，而且主辦者亦跳至不同房間參與討論，又或按時間結束小組會議，將所有人帶回主會議上。

Teams下月將會增設小組會議（Breakout rooms）的功能（圖片來源：Microsoft）

會後記錄資料分享：線上會議後要為內容逐一整理並不容易，Teams之前已推出實時筆錄功能，最新宣布，Teams可以在會議後自動制作含錄音、逐字稿、媒體檔案等資料的Recap，它亦會顯示在Outlook日曆上，讓與會者或無法參與會議的人隨時查閱。

增加與會人數：Teams未來同時參與會議人數增至1,000人，另外即時觀看會議的人數更增至20000人。這將會開放予Advanced Communications plan的用戶使用。

責任編輯：周俊霖

相關文章

【每日焦點】微軟提前洩露Xbox Series S售價　任天堂新遊戲預購量超越動森
2020/09/08
【每日焦點】微軟提前洩露Xbox Series S售價　任天堂新遊戲預購量超越動森
【數碼轉型】企業冀簡化混合雲管理　Nutanix夥拍微軟Azure推方案
2020/09/09
【數碼轉型】企業冀簡化混合雲管理　Nutanix夥拍微軟Azure推方案
【美國大選】微軟報告：中俄伊黑客涉試圖干預選舉
2020/09/11
【美國大選】微軟報告：中俄伊黑客涉試圖干預選舉
【Microsoft】傳微軟10月推新版Surface Pro X　搭載自家製SQ2晶片
2020/09/17
【Microsoft】傳微軟10月推新版Surface Pro X　搭載自家製SQ2晶片
軟件 人工智能 在家工作 機器學習 Microsoft

下一篇文章

【每日焦點】YouTube宣布恢復人手審核影片　Tesla擬於印度興建研發中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
【小米產品】傳小米將推360Hz電競顯示器　24.5吋屏僅售1,161元
【小米產品】傳小米將推360Hz電競顯示器　24.5吋屏僅售1,161元
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari
【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari
【每日焦點】Fortnite macOS版本將停止運作　YouTube設限iOS 14畫中畫功能
【每日焦點】Fortnite macOS版本將停止運作　YouTube設限iOS 14畫中畫功能