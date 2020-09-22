【WeChat禁令】美國WeChat周末下載量激增28倍　趕禁令「尾班車」

▲ 在禁令發布前夕，WeChat的下載量激增，首次擠進當地排行榜前100名內。

美國自周日（20日）起禁止民眾下載騰訊 （00700） 旗下應用程式微信（WeChat），程式將從手機應用程式商店下架，無法再進行更新。不過，就在禁令發布前夕，WeChat的下載量激增，首次擠進當地排行榜前100名內。

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據市場調查機構Sensor Tower的數據顯示，在禁令發布前夕的上週五（18日）及六（19日），WeChat下載量逾5.4萬次，是前兩天下載量的28倍。其企業版微信的同期下載量也明顯出現大幅增長，錄5.8萬次，是一周前同期下載量300次的193倍。在Apple Store的排名方面，WeChat更從第1385位急升至第100位，是該應用程式2020年首次進入前500名內。

不過，原本在周日（20日）生效的禁令，有美國法官就針對WeChat禁令，頒布臨時禁制令，阻止商務部要求Apple及Google下架WeChat的命令。

路透社早前報道，在美國禁令生效前，騰訊已將企業版微信的應用程式更名為「WeCom」，將其作為WeChat的潛在替代選項。而根據美國專利及商標局的記錄，騰訊亦已於上月19日註冊WeCom商標。目前，微信在全球範圍所擁有的用戶已逾10億。騰訊表示，如果Apple和Google從他們的應用商店中刪除微信，現有的美國用戶在程式更新上或會受負面影響。

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不少在美華人抱怨，禁令將對其與家人朋友的溝通聯絡帶來不便，已有人開始設法破解，例如通過更換手機所在國家或地區下載更新，或使用VPN（虛擬私人網絡）「翻牆」。也有人轉用騰訊的多平台即時通訊軟體QQ或Apple的視像通話應用程式FaceTime代替。

責任編輯：施雯雯