【新股IPO】卓越商企服務、第一服務本周尋求上市聆訊　合共集資46.8億元

▲ 卓越商企服務、第一服務將於本周尋求上市聆訊，合共集資約46.8億港元。

繼生物科技股嘉和生物藥業及雲頂新耀快將招股，再有受資金追捧的物管公司快將來港上市，外電報道指，卓越商企服務、第一服務將於本周尋求上市聆訊，合共集資6億美元 （約46.8億港元）。

卓越商企服務最多39億港元

卓越商企服務主要從事商務物業管理服務提供商，公司成立於1999年成立。公司收入主要來自物業管理服務。

截至去年12月底，在27個城市擁有308個在管項目，總面積為2350萬平方米，其中總建築面積1140萬平方米的101個項目位於大灣區。

截至去年12月底，公司純利按年增42.4%至1.78億元（人民幣，下同）；公司收入按年增約5成至18.4億元。

聯席保薦人為海通及招銀。

第一服務計劃集資約7.8億港元

第一服務於1999年開展業務。集團主要業務分為物業管理服務、綠色人居解決方案及增值服務三大板塊。獨家保薦人為海通。

截至去年全年，公司純利按年增52%至7729萬元（人民幣，上同），收入按年增26%至6.24億元。

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