Mox虛擬銀行正式開放予公眾開戶！大家可記住「115」這組數字

Mox虛擬銀行正式開放予公眾開戶！公眾可記住「115」這組數字。

開戶後，無論你身在何方，都可獲享有「1%」無上限CashBack（即日起至年底）。Mox還讓你每日也可賺取利息！Mox戶口可讓你賺取年利率1%的每日利息，適用於總存款額HKD100萬或以下。惠顧Mox創始商戶更可專享「5%」超級 CashBack，最高回贈金額為「1,000元」。Mox所有創始商戶及獨家優惠是根據你的便利以至數碼化的生活習慣而精心挑選，配合你的生活方式所需。

在Mox開戶快速且安全及免費，只需數分鐘，你便可經應用程式從其他銀行為戶口增值，以賺每日利息。亦可以即時追蹤你的儲蓄進度及消費活動，所賺取的Cashback亦會即時計算，而且每日直接存入你的Mox戶口。

Mox亦推出亞洲首張全功能無號碼銀行卡，進一步為客戶提高私隱度及安全性。Mox亦是香港首家同時支援Apple Pay及Google Pay的虛擬銀行，讓你無論是網上、應用程式內或實體商店內都能享受無可比擬的簡單且快速支付體驗。Mox虛擬銀行，為首批於2019年3月獲發香港虛擬銀行牌照的銀行之一。Mox於2020年9月正式開業。由渣打銀行全力策動，聯同電訊盈科、香港電訊及Trip.com攜手建立，只透過在應用程式為客戶提供一系列零售銀行服務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：柯慧琳