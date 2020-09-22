富通夥同系仁山優社展開策略及業務合作

▲ 圖為富通保險行政總裁楊德灝

富通保險夥拍同為新世界 （00017） 系內的康健護理企業仁山優社，展開長遠策略及業務夥伴合作，為40歲或以上「熟齡」及65歲或以上「銀髮族」客戶提供全面康健護理服務。合資格富通保險客戶及家屬可以優先入住仁山優社旗下的私營院舍嘉頤護理院。

富通保險早前與仁山優社多次合作，包括提供一站式的門診腸胃鏡手術服務、免費健康檢測和復康服務等，是次將合作拓展至護理養老的新領域。

富通保險行政總裁楊德灝表示，今次合作旨在利用雙方在「保障」和「醫養」的優勢，發揮協同效應，為客戶及其家人提供高端康健及安養服務。仁山優社則指，合作可為客戶群創造更大價值，帶動雙方業務增長，達到互惠雙贏的目標。

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記者：謝智聰