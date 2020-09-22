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【南韓疫情】疫情困擾自殺率飆升 年輕女性最嚴重

環球社會熱點 19:11 2020/09/22

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疫情持續多時，南韓政府統計資料顯示，自殺率都有上升趨勢，其中以年輕女性情況最為嚴重。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，南韓過去一日新增61宗新型肺炎確診個案，大部分為本土個案，且當地陸續出現感染群組，當局擔心疫情有擴散趨勢。疫情持續大半年，對不少人造成精神困擾。南韓政府統計資料顯示，自殺率都有上升趨勢，其中以年輕女性情況最為嚴重。

南韓過去一日新增61宗新型肺炎確診個案，連續三日維持在雙位數，亦是超過一個月的新低，其中51宗為本土個案，主要集中在首都圈地區，包括首爾市的20宗、京畿道14宗。

韓聯社報道，南韓的醫院等地點出現零星的感染群組，包括首爾市桑拿群組、釜山市東亞大學群組等仍在繼續擴大，而感染途徑不明的病例比例仍然高於25%，加上預料南韓民眾會在下星期趁一連五日的假期外出，憂慮疫情隨時反彈。

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疫情持續大半年，人們的精神健康備受關注。首爾中央心理健康診所負責人表示，目前受到的諮詢個案中，最大的憂慮是對新冠肺炎疫情的不安。據南韓政府統計資料顯示，2020上半年自殘的人數就比去年同期飆升近36％。抑鬱症的治療記錄達到595,724人，比起2019上半年增長了5.8％，自殺率也有所上升。

自殺個案中，最令人擔憂的是青春期和二十多歲的女性，今年上半年死亡人數為1924人，比去年增加逾7％，統計資料甚至不包含自殺未遂的次數。專家指出，2020年4月時，南韓年輕女性的自殺率上升17.9％。據當地媒體報道，在新冠病毒發生後的頭六個月內，二十多歲的首爾婦女自殺率高出其他人群近5倍。

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責任編輯：葉芷樺

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