【中秋節】新創建向千個基層家庭派發中秋健康心意包

▲ 新創建旗下「新創建愛心聯盟」向1,000 個基層家庭派發中秋健康心意包。

新創建集團 （00659） 義工隊「新創建愛心聯盟」近日與「香港基督教女青年會」及社企「膳心連」合作，向1,000個基層家庭派發中秋健康心意包，實踐及推廣「創造共享價值」理念 。心意包除了日常米糧及蔬果之外，還有新世界 （00017） 自家製口罩及社企「明愛天糧包餅工房」出品的月餅。

新創建連續8年與「明愛天糧包餅工房」合作，此社企為精神病康復者及其他殘疾人士提供就業及培訓，讓他們透過製作糕點，融入社會，自力更生。

香港基督教女青年會青衣綜合社會服務處單位主任 （服務） 陳善彤指，礙於社交距離的限制，長者的社交生活大大減少，新創建義工隊近日帶同月餅上門探訪，讓長者們感受到中秋節日氣氛與社會人士的關懷。

▲ 心意包除了日常米糧及蔬果之外，還有新世界自家製口罩及社企「明愛天糧包餅工房」出品的月餅。

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編輯：陳韻妍