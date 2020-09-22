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【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽將出席聽證會 料促財政刺激加碼

即市財經 19:02 2020/09/22

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鮑威爾將出席國會聽證會。

美國財長姆欽及聯儲局主席鮑威爾，即將出席眾議院一個關於3月份經濟刺激法案檢討的證會，料將談及新一輪刺激方案等議題。據美國傳媒披露的講稿顯示，他重申強調，美國需要更多財政及貨幣刺激措施。

鮑威爾表示，許多經濟指標出現明確的改善，但就業及整體經濟活動仍遠低於疫情爆發前水平，前景仍然「高度不確定」。

聽證會的焦點之一，落在聯儲局為疫情而推出的「中小企業貸款計畫」（Main Street Business Lending Program），該計劃主要透過向中小企業貸款，協助支撐美國經濟支柱，避免這些企業在新冠疫情壓力下倒閉。

鮑威爾表示，許多企業受惠於貸款計劃，但對於一些難以償還貸款的企業而言，它們或需要直接的財政資助。

相關文章︰【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

【美國經濟】儲局主席鮑威爾：經濟復甦前路充滿挑戰

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編輯︰侯景成

疫情 姆欽 鮑威爾 美國聯儲局

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