【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽出席聽證會 促財政刺激加碼（第二版）

▲ 鮑威爾將出席國會聽證會。

美國財長姆欽及聯儲局主席鮑威爾，出席眾議院一個關於3月份經濟刺激法案檢討的聽證會，談及新一輪刺激方案等議題。鮑威爾重申，美國需要更多財政及貨幣刺激措施。

鮑威爾表示，許多經濟指標出現明確的改善，但就業及整體經濟活動仍遠低於疫情爆發前水平，前景仍然「高度不確定」。他續表示，如果貨幣和財政政策共同起作用，復甦就會加速。

聚焦中小企業貸款計畫

聽證會的焦點之一，落在聯儲局為疫情而推出的「中小企業貸款計畫」（Main Street Business Lending Program），該計劃主要透過向中小企業貸款，協助支撐美國經濟支柱，避免這些企業在新冠疫情壓力下倒閉。



姆欽表示，願意將企業貸款劃額度放寬，最低額度降低到10萬美元，但繼續降低貸款額可能需要一個不同的計劃。

他表示，需要下一次刺激計劃以幫助旅行社和餐廳；計劃亦將會聚焦就業。他續指，針對小企業的援助最好以津貼方式來管理。

鮑威爾表示，許多企業受惠於貸款計劃，但對於一些難以償還貸款的企業而言，它們或需要直接的財政資助。鮑威爾又表示，在3月和4月減少的2200萬個就業職位中，約有一半已恢復。

姆欽又指出，總統特朗普將支持額外的薪酬保障計劃（PPP），對將從救助中獲得的利潤作為儲備帳戶應對未來的危機的觀點持開放態度。

（第二版更新聽證會進展）

相關文章︰【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

【美國經濟】儲局主席鮑威爾：經濟復甦前路充滿挑戰

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成