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【理財通】金發局：理財通漸行漸近 促日後可跨境銷售產品

即市財經 18:55 2020/09/22

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金發局就理財通提出三項新建議

香港金管局與人民銀行和澳門金管局於今年6月底發表關於跨境理財通的聯合聲明，金發局今日發表題為《漸行漸近的大灣區跨境理財通》的文章，提出多項建議，包括要完善保障投資者、應循序漸進增加產品種類，以及可探討跨境銷售。

文章指，不少案例顯示，於非本地轄區註冊成立的基金在出現違規風險時，監管機構因司法轄區限制造成跨境執法困難，從而難以採取相關措施、履行保證投資者合法權益的職能。為了避免出現這類問題，短期內延續基金互認對於投資產品註冊成立地點為香港的限制，仍是現階段最切合實際的選擇。

另外，投資產品種類的豐富性是聯通機制能否規模發展的重要因素。目前各界對於理財通初期產品應為「風險較低、相對簡單的投資產品」有普遍共識，但在運作成熟，監管機構和各方累積足夠運作經驗後，則可以考慮如何進一步發揮香港基金業的優勢，促進行業成長。

建議日後可加入FOF

文章舉例，香港基金業的一項特色是較豐富的可轉讓證券集體投資計劃（「UCITS」）基金選擇。屆時，可以考慮以基金中的基金（Fund of Funds）開始，使跨境理財通覆蓋其中一類，即在香港註冊成立、獲證監會認可並投資於證監會認可UCITS基金的產品。這樣可令產品層面滿足基金註冊地要求，而同時可令投資者接觸UCITS基金市場；將有助於豐富理財通的產品範圍，並能令各地監管機構和投資者循序漸進地熟悉海外市場規則和慣例，為未來考慮納入更多合資格產品類型奠定基礎。

另一方面，非槓桿的股票市場指數ETF具有低成本、分散風險的特性，亦可以考慮納入首批合資格產品。由於理財通將以銀行為客戶和產品的入口，如果以這類ETF的非上市單位或ETF的非上市聯接基金開始，則可以確保在理財通開通初期，投資者的交易和認購可以在銀行層面完成。

可探討跨境銷售發展

文章又建議，可探索從業人員跨境銷售理財通產品，既包括香港從業人員在廣東、澳門的銷售，同樣也適用於廣東和澳門的從業人員在香港的銷售。這方面可參照CEPA對於降低專業人士進入對方市場門檻的安排，為財富管理從業者提供更便利的資格認可考試和程序；更進一步而言，未來可以考慮以合資格理財通產品為基礎的專門牌照管理。

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編輯：謝智聰

投資產品 ETF 基金 銀行 香港金融管理局 CEPA 基金互認 大灣區 財富及資產管理

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