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【現樓單位】內房萬科首個在港獨資項目　特色單位有幾豪？

股樓投資 19:18 2020/09/22

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近年，內房積極進軍香港住宅市場，並步入收成期。內房龍頭發展商之一萬科置業（香港）早前推出屯門「上源」，是集團首個在港的獨資項目。萬科香港執行董事周銘禧先生說，項目開售以來銷情理想，已售單位佔可售單位總數近95%。隨着項目落成入伙，發展商今日開放特色戶現樓單位予傳媒參觀。 

開放的特色戶有兩伙，一伙為天台特色戶系列「Sky Le Pont」，另一伙是花園複式戶系列「Garden Duplex」。周銘禧先生說：「 Sky Le Pont 及 Garden Duplex全屬三房或四房間隔，層與層之間高度均高於普遍的標準樓層。其中位於頂層的 Sky Le Pont 接連私人天台，享翠綠山景或開揚海景，而 Garden Duplex則接連私人花園，家居配備亦全面升級。」 

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首度開放的Garden Duplex單位，位於1A座地下及高層地下B室，實用面積2,193平方呎，外連558平方呎花園，屬四房雙套連工作間間隔。單位客飯廳格局分明，其中下層的大廳、客房及廚房均接連花園，同時亦內置獨立樓梯，直達雙車位。單位上層為三房雙套房設計，當中主人套房預留衣帽間位置。 

首度開放的Sky Le Pont單位為6B座20樓B室，實用面積1,537平方呎，連1,018平方呎天台，以及252平方呎平台，屬四房雙套連工作間間隔。單位設特大客飯廳，長8.8米、深3.6米。此外，主人套房寬敞舒適，衣帽間位置設有V-ZUG衣物管家（Refresh Butler），採用獨有光觸媒技術殺菌消毒，另備有烘乾功能。  

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撰文 : 黃卓賢

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