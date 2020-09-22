滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指跌233點

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【理財通】金發局：理財通漸行漸近 促日後可跨境銷售產品
恒生指數今日收市報23716點，跌233點，滙豐 （00005） 續向下，今日收市跌2%，收報28.7元，險守世紀供股價28元。農夫山泉 （09633） 調入港股通名單，全日升近2%，收報36.7元。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指連跌兩日後夜期微彈（不斷更新）
【美股期貨】道期續跌20點 納指期貨升0.6% Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐曾跌3%穿29元 1000個買盤於28元「世紀供股價」排隊撈底
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍 抽200手始穩中1手（附分配結果）
【百佳惠康】百佳申領第二期保就業轉助弱助社群 發4000萬元現金食物券
【精選投資分析】
【華住IPO】首掛即遭沽空機構狙擊 小心被「呃貨」？（第二版）
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欄名 : 財經焦點速覽