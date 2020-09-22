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滙豐續跌2%險守世紀供股價 恒指跌233點

即市財經 18:49 2020/09/22

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財經焦點速覽

恒生指數今日收市報23716點，跌233點，滙豐 （00005） 續向下，今日收市跌2%，收報28.7元，險守世紀供股價28元。農夫山泉 （09633） 調入港股通名單，全日升近2%，收報36.7元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】滙豐續跌2%險守世紀供股價　恒指連跌兩日後夜期微彈（不斷更新）

【美股期貨】道期續跌20點 納指期貨升0.6% Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）

【匯豐股價】匯豐曾跌3%穿29元　1000個買盤於28元「世紀供股價」排隊撈底

【農夫山泉股價】農夫山泉今調入港股通名單　上市以來累升7成

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

【百佳惠康】百佳申領第二期保就業轉助弱助社群　發4000萬元現金食物券

【精選投資分析】

A股窄幅上落 國指下探9300（第四版）

【華住IPO】首掛即遭沽空機構狙擊 小心被「呃貨」？（第二版）

逆市上升藍籌股，有咩亮點？

長假期將來臨，周大福料受惠（第二版）

【匯豐股價】滙豐供股價博反彈？ 撈底有更佳選擇（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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經濟 香港股票 農夫山泉（09633） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股通

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