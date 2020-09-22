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【騰訊閱文】閱文新CEO程武發信批組織頑疾 、員工自滿 將推組織變革

即市財經 18:45 2020/09/22

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閱文新任CEO程武發內部信，批閱文存在沉積數年的結構性問題和組織上的頑疾。

閱文 （00772） 年內管理層大換血，騰訊 （00700） 副總裁、閱文新任首席執行官程武今日以《面向未來 升級組織與人才》發內部信，批閱文存在沉積數年的結構性問題和組織上的頑疾，指公司部門牆嚴重，部分幹部和員工喪失事業激情、驕傲自滿，業務負責人失去對市場與業務應有的敏銳，「這些問題，也使得我們在關鍵佈局上行動遲緩、在核心業務上效率低下。」

程武表示，公司上半年錄得上市以來首次虧損，「在突如其來的新冠疫情和複雜多變的宏觀環境下，公司底層商業模式抗風險能力的不足充分暴露。」他指，閱文付費閱讀增長承壓、免費閱讀進展未達預期；IP開发方面盡管出現了《慶余年》這樣口碑與熱度雙豐收的代表作，但閱文與新麗傳媒的協同遠未取得全面成功；同時大多數合作夥伴尚未轉化為閱文生態系統的參與者。

程武稱，新管理層5個月前接棒閱文後提出IP培育能力、平台連接能力、業務模式三大戰略升級方向，目前已取得一些進展，但「戰略升級的硬仗在即」，需要建設具有真正的熱愛、高度責任心和使命感的團隊，需要一支作風頑強、擁抱變化、銳意創新的隊伍，因此閱文將升級組織、人才、文化。閱文將成立影視業務方面的創作委員會、全員共識用人標準以及制定科學的人才規劃，相信將湧現新的業務領軍人。

閱文今日收報59.35元，升4.1%，成交6.4億元。

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編輯：陳健婷

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