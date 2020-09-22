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英國倫敦鄰近地區3級地震 兩周内錄得第3次

環球社會熱點 18:53 2020/09/22

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倫敦鄰近地區萊頓巴澤德（Leighton Buzzard）發生3級地震，為同一地區在兩周内第3次錄得地震。

英國媒體報道，倫敦鄰近地區萊頓巴澤德（Leighton Buzzard）發生3級地震，為同一地區在兩周内第3次錄得地震。過往該地區地震曾影響倫敦部分地區，但目前仍然未知倫敦區内是次會否受地震影響。

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英國地質勘查研究所（British Geological Survey）表示，貝德福德郡（Bedfordshire）的地區萊頓巴澤德，與倫敦距離約69公里（42.9英里），當地周二（22日）早上約8時32分錄得3級地震，震源深度約10公里。

是次為該地區在兩周内第3次錄得地震，首次及第二次地震，分別是於9月8日和9月13日發生。首次地震的強度達3.3級，倫敦及白金漢郡的部分地區都有居民感受到地震，包括位於倫敦市郊西北的諾斯霍特（Northolt）。

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萊頓巴澤德當地有居民於社交媒體Twitter發文，指他感到地震由地下室傳來及震動地面，強度不及首次地震，但又較第二次地震強，房子曾短暫搖晃。

BGS地震學家福特（Glenn Ford）表示，是次地震應為9月8日首場地震造成的餘震。他解釋這種強度的餘震屬常見地理現象，有機會很快重返平穩狀態。

責任編輯：鄭錦玲

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