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【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成

商業 18:45 2020/09/22

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中秋節將至，今年雖遇上新冠肺炎疫情，但似乎無礙港人過節心情。有不少經營多年的老字號餅家均指今年月餅銷情優於預期，甚至按年錄2成增長，或需要補貨。

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皇玥集團透露，今年月餅產量較以往多4.5倍，加上店鋪由2間增至10間，故銷量亦有上升。發言人表示，今年特別提早宣傳及開始接受預訂，亦有增加在地鐵、媒體、網上的廣告開支，感覺疫情未有影響港人購買月餅的意欲。品牌又透露，今年月餅的成本略為增加15%。售價卻未有改變，反而由以往只售8件裝系列，增加6件裝及4件裝的選項。

周末人流增加　節日趁機消費

醉榴香市場部經理葉泳峯亦透露，今年生意按年升1至2成。他相信是疫情有不少港人留港消費，加上限聚令放寬，港人亦於節日趁機增加消費所致。不過，葉坦言本月初人流仍然冷清，曾擔心今年的月餅銷情。不過，限聚令放寬，過去周末人流明顯增加，僅少了1成內地客。

葉表示，品牌將按銷情調整優惠策略，如生意較差的門市會加大優惠。他又指，疫情令食材來貨價貴了2成，但今年並無加價。

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記者：葉泳珊、朱悅瀅

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