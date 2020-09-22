【螞蟻IPO】時富金融推股價競猜活動 首名估中者可獲一手螞蟻集團

▲ 時富金融推出螞蟻股價競猜活動。

螞蟻集團即將在中港上市。時富金融現推出「螞蟻集團股價競猜遊戲」，由即日起至螞蟻金服上市前一日晚上7時，最先估中或最接近螞蟻集團首日收市價的第一位Alpha i用戶，即可獲螞蟻集團股份一手。

參加是次活動只需透過由時富金融開發的手機交易程式Alpha i於競猜時段內提交競猜的螞蟻集團首日收市價，使用Alpha i內的eDDA極速轉數服務，讚好「時富財富管理CASH Wealth Management」Facebook專頁，以及讚好並分享專頁上有關活動的帖子。

首名估中或最接近螞蟻金服首日收市價的參加者即可贏取一手螞蟻股份，第二至十名參加者則可獲贈成人口罩一盒。

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編輯︰侯景成