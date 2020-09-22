【加拿大疫情】新症5月初來最多 多地擬收緊限聚令

加拿大疫情再起，魁北克省及渥太華爆發第二波新冠肺炎疫情。魁北克衛生官員表示，新增確診曲線並不似春季的，形容情況「很差」，必須採取應對措施。多倫多、渥太華、蒙特利爾衛生部門擬收緊限聚令，限制室內及私人聚會人數在6人或10人以內。

加拿大周一（21日）新增超過1800人確診，為5月初以來最多；根據疫情統計網站Worldometer數據，7日平均感染人數重上1000。該國累計逾14.7萬人染疫，9300人死亡。

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專家認為，家庭、年輕人和朋友之間的聚會規模太大，增加病毒傳播風險。數據顯示，3分2的新增確診者為40歲以下人士。

魁北克省是疫情新熱點，周一新增586宗確診病例，為數個月以來最多。衛生總監阿魯達（Horacio Arruda）稱，魁北克正處於第二波疫情的開端，重申不願意回到封城狀態，促請民眾加倍注意社交距離，遵守6人限聚令。

魁北克省最大城市蒙特利爾市長普蘭特（Valerie Plante）指，理解不與朋友和家人聚會是困難的，但為了減少損失，呼籲市民遵守防疫措施。

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責任編輯：鄧燕君