  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 19:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【加拿大疫情】新症5月初來最多 多地擬收緊限聚令

環球社會熱點 18:21 2020/09/22

分享：

加拿大疫情再起，魁北克省及渥太華爆發第二波新冠肺炎疫情。魁北克衛生官員表示，新增確診曲線並不似春季的，形容情況「很差」，必須採取應對措施。多倫多、渥太華、蒙特利爾衛生部門擬收緊限聚令，限制室內及私人聚會人數在6人或10人以內。

加拿大周一（21日）新增超過1800人確診，為5月初以來最多；根據疫情統計網站Worldometer數據，7日平均感染人數重上1000。該國累計逾14.7萬人染疫，9300人死亡。

美國CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論【下一頁】

特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬【下一頁】

專家認為，家庭、年輕人和朋友之間的聚會規模太大，增加病毒傳播風險。數據顯示，3分2的新增確診者為40歲以下人士。

魁北克省是疫情新熱點，周一新增586宗確診病例，為數個月以來最多。衛生總監阿魯達（Horacio Arruda）稱，魁北克正處於第二波疫情的開端，重申不願意回到封城狀態，促請民眾加倍注意社交距離，遵守6人限聚令。

魁北克省最大城市蒙特利爾市長普蘭特（Valerie Plante）指，理解不與朋友和家人聚會是困難的，但為了減少損失，呼籲市民遵守防疫措施。

156國參與新冠疫苗公平分配計劃 3%人優先接種【下一頁】

打針之苦不再 澳洲測試首款免打針新冠疫苗【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
今日
【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
【歐洲第二波疫情】 捷克總理後悔太早解封 每10萬人確診率歐洲第二
今日
【歐洲第二波疫情】 捷克總理後悔太早解封 每10萬人確診率歐洲第二
【歐洲第二波疫情】英政府呼籲在家工作 維持6人限聚令
今日
【歐洲第二波疫情】英政府呼籲在家工作 維持6人限聚令
英國政府警告 同時患新冠肺炎及流感死亡風險大增
今日
英國政府警告 同時患新冠肺炎及流感死亡風險大增
疫情 限聚令 加拿大 多倫多 渥太華 魁北克 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】特朗普打中國牌 稱曾要求調整美元匯率

下一篇文章

【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間19:00）
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬
伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升
【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌