【公司心戰室@iM網欄】職場小改造 形象大升呢

許多人初進職場，有許多目標及計劃，力求上游，但努力了好一段日子，常會感到新鮮感大大降低，衝勁大不如前，開始覺得悶，又或感職途停滯不前。要是轉工，又怕一時間改變太大。這階段是許多人都會經歷過的，以老施的看法，與其被動地等待命運安排，不如來個Self Improvement，變身Refresh一下。把個人品牌重新定位，可能會有出乎意料的效果，甚至因而培養出更強自信。而且小變化，是自己可控制的，不用冒甚麼險，何不一試？以下是一些小點子，給大家參考：

1. 改變形象

若經常一成不變，無論你原先的形象多麼有型有格，日子一久，便失去新鮮感，所以要Make a change，得先從外表上下工夫。不論你一向喜歡保持學生年代的清純Look還是緊貼時代的潮Look，可以考慮來個新Statement，換過新髮型，或配過新眼鏡，添幾件醒目新裝，讓大家耳目一新。職場絕對是先敬羅衣，人靠外表，正所謂「唔打得都要

睇得」。要是年紀輕輕已經體型過胖，腰圍過粗，不只給人累贅的感覺，更糟糕的是會讓人覺得你自制能力不足，要見客或代表公司出席場面者，當然是行出來公司也會引以為傲的醒目職員，試問又怎會派你做代表？這豈不間接影響職途？如果肯下定決心鍛練好身體，塑造瀟灑體型，保證令人刮目相看，必有神奇效應。

2. 禮儀周到

在公司或社交場合遇上有人請客，賓主盡歡之後，你有沒有習慣發電郵或小卡片表示感謝呢？在香港大家生活忙碌，好像不甚介意這些小禮節，但要知道禮多人不怪，人人懶做，而你能做到，便看出你識得大體，光是這點便足夠讓你建立好人際網絡。

3. 開卷有益

要是你習慣閒來無聊便打機上Facebook，何不花一點時間找本好書來看？每天30分鐘看看有益書報或網上文章，日子有功肯定修為大進。交際應酬時，甚麼話題都能搭上嘴，有常識，又緊貼時事，這樣比光有專業知識更令人感到你有豐富內涵。

4. 積極正面

少花時間心機發牢騷，老是批評別人的不是，反正這改變不了令人討厭的事實。倒不如把心思放在如何把工作做得更好，來個「光榮的報復」。凡事正面，態度積極，自然相由心生，你有看見成功的高管人物，整天在唉聲歎氣、怨天尤人或對其他人諸多批評的嗎？準備做大事的人，要培養做大事的胸襟。

5. 化敵為友

在辦公室內總會有那麼一兩個同事老闆你覺得難以相處，多數人採取的方式是避之則吉，這樣做起事來便有所顧忌。不如嘗試勇敢面對，伸出友誼之手，主動破冰，就算最終還是未能化敵為友，起碼你已經做過，立於道德高地，拔出自己心中的一根小刺，感覺肯定比較好。而且同事之間的關係良好，工作環境和諧，上班才會愉快，表現自然會好。

6. 見多識廣

除了工作外，不妨多參加社交活動，結識朋友，擴闊眼界，增廣見識。就算放假旅行，也可以達到這效果。

7. 不恥下問

要是平時和老闆溝通不多，何不找機會主動請教，請他指點自己如何可以做得更好，也可以問問他的建議，有甚麼其他任務可以讓你嘗試。而且主動約見請教，有助老闆注意自己，令他覺得你為人積極、主動性強，必有好感。

這些小改變不難，卻可產生大效果，何不嘗試挑一兩樣你認為可行的試試看？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

更多公司心戰室@施伯樂的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！