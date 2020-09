【閃‧亮‧人生@iM網欄】Generation Next的顛覆性思維

或許我家有個上小學的兒子,所以特別喜歡研究有關新世代Generation Next的事情。事實上,自己也是一個企業二代,每日為傳承上一代建立的企業而傷腦筋,不斷尋求可讓公司未來持續發展的計劃、不斷為公司的產品和生意項目開發企業版的Generation Next!

甚麼叫Next?世事萬物不是無中生有的,可注意一下「Next」字裏其實蘊藏着「Ex」字,重點是如何從你的「Ex」、你的過去,你的原本,去擴闊新思維、再延伸出一些相關但又不一樣的新事物。

我家本業是做電器起家,然後轉戰櫥櫃 、再進軍做高訂製水晶櫃,而現在更「不務正業」學人做Couture、做摩登長衫。看似很顛覆,但說穿了也是做高端量身訂製的生意,其實是同出一轍的事情!過去十多年,我在公司主要是擔任業務拓展和市場推廣工作,也就是無時無刻都要尋找新的發展方向,誰知道哪個Business項目會跑出?正所謂「不嘗試做就一定沒有機會成功,嘗試的話還有一綫希望」!

今年年初,啟發自近期在Netflix看到的一個外國時裝比賽節目,名為《Next In Fashion》,名字很吸引我,比賽內容也非常引人入勝,因此,又忽發奇想,膽粗粗地籌辦了一個類似的比賽,但以《Next In Cheongsam》為主題。很想看看在香港學習西方時裝設計的年青學生,能否顛覆自己,並注入中西合璧的元素來設計他們眼中的「未來長衫」,藉此也希望可以推動一下作為我們香港「非物質文化遺產」的長衫文化。

Think Out Of The Box 突破自己

我覺得Generation Next就是一種如何活化傳統的心態,建基於如何將傳統注入新元素、新思維、新衝擊,將或許覺得古老過時的事物變得時尚化和現代化。

其實,我想說的Generation Next,不單是指我們的下一代...而我們自己,就是一個新生代!難道不是嗎?

今時今日,全世界也進入了全新的時代,活在新常態當中!不論是為人父母的、或是做企業的各行各業丶抑或是打工的、讀書的、做慈善的、甚至是做政府的,每日都面對太多的新變化,每日也在重新適應、重新學習。當我們每日擁抱着變化中的未來,真的要敢於將今日的我推翻昨日的我,簡單來說,就是用老生常談的「Thinking Out of The Box」思維做事,用新的拍檔去補足自己的不足,衝破自己心理的關口去涉足自己沒有把握的範疇。我真的相信路是一步一步行出來的,而且「柳暗花明又一村」,把握好每個嘗試的機會,才是重點。

就是這樣,《NEXT IN CHEONGSAM》年青設計師長衫設計比賽就這樣展開了!

本年初跟HKDI Fashion & Image Department系主任Elita Lam一起開始構思,但礙於疫情關係,由招募參賽者丶至籌備準決賽和總決賽評審的流程,都是在每日抱擁變化中走過來的。找到對的合作夥伴是很重要的事情,有幸遇上今次合作的HKDI老師們都持十分開放丶盡力做好的態度,而且很有彈性地配合各大小事宜。大家遇難解難、見招拆招,很開心在上週四(17日),這次比賽進入最後9強的Runway作品都順利走上Virtual Fashion Show。當晚也在HKDI Fashion Archive,由8位來自長衫丶時裝及文化界別的專業評審選出了3件得獎作品。

也很感謝比賽評審之一的恆隆地產執董Bella Chhoa小姐,讓所有進入了決賽的學生設計作品於旗下銅鑼灣Fashion Walk的Pop Up Shop展示至本月底,給予年輕設計師們一個很好的展出機會。

勇於改變 注入新元素 繼續前行

我覺得每個人、每個企業,甚至傳統行業如被列入為香港非物質文化遺產的長衫,必須要有勇於改變自己的思維。保留傳統之餘要學習如何注入新元素去擁抱變化,要有豁出去的膽量,迎接不同的新挑戰。

Generation Next不但要具備高瞻遠矚思維,更重要的是如何將昨日的「我」去顛覆丶去延伸,去斗膽創試新事物。或者會為你帶來意想不到的結果呢!

想看看我們Generation Next顛覆傳統設計的未來長衫?可於O2O平台重溫 TDC CENTRESTAGE ~

《Next In Cheongsam》 Fashion Show!

作者_陳嘉賢簡介: 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢,先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

