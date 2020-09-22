【港元定期存款】工銀3個月港元定存息10.8厘 港銀高息搶存戰稱冠

▲ 季結將近，多間港銀均調升存息吸資金。

季結在即，本周短短首兩個交易天，暫有6間大小行鬥搶港元定存息，包括花旗、東亞 （00023） 及虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）主力搶短存；富邦、集友及招商永隆則全面出擊，上調港元定存短中長息。專家預計，受新股及通脹掛鈎債券（iBond 2020）夾擊，令短錢較緊張，相信業界在史上集資王螞蟻招股上市的過渡期，由現時至10月中上旬，爭相掉頭加存息，冀以快打慢先行力吸頭寸，以免稍後捱貴息。

致富證券業務主管敦家安指，由於市傳iBond的銷售期或長達14天，遠較新股鎖資約5至7天的凍資期長。何況，現市況受季結效應影響而令拆息扯升，相信月結過後短息仍高企，銀根稍呈緊絀，個別同業或需要先撲水，應付短期的資金需求。

券商擬為iBond 提供「5免」優惠

時富金融亦已率先表態，擬為iBond提供基本的「5免」優惠，主要豁免︰ 認購手續費、託管費、代收息費、贖回費及轉倉費。至於其他優惠則有待政府公布詳情。

iBond即將開售，各銀行調升中長期港元息率，詳情可看下圖

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綜觀搶存戰的最新形勢，經下半年以來罕現的加息潮，現時3個月由工銀亞洲推的10.8厘「高息王」雖乏挑戰；但花旗卻罕有打入高息榜，因這間美資大行率先於昨天（21日）調升3個月年息0.2厘，新息率至一厘，媲美iBond俗稱墊底的「保底息」。

半年期方面，南商續以一厘息稱霸；但這中資行卻急降門檻，由500萬元驟降200萬元，至起存額300萬元；且須新資金。而上車銀碼若只是10萬元，半年期的息率為0.85厘。

論及長息，集友昨天微升一年期0.02厘、至1.02厘；可是已跑贏iBond的「包底息」。

金管局今早再接錢21.47億元，累計今年承接49次，合共1,547.47億元，令總結餘驟升至2,415.25億元。

港元拆息連續兩天全線上升，當中一個月拆息更6連揚，新報0.53厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，熱錢湧港的主因有3，包括︰（1）政治市下有資金怕被制裁而先泊在港；（23）港元拆息跟美息最近稍為拓濶至逾0.3厘水位，在零息環境下，套息交易重燃；（3）備戰新股。

尚有虛擬銀行推高息優惠迎戰傳統銀行，詳情請看【下一頁】

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪