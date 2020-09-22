【美股焦點】瑞士百達黃思遠：應為美國大選後出現的「長時間不確定性做準備」

▲ 黃思遠形容，波動性是該行「密切關注」的範圍，旗下基金亦已準備好未來幾個月透過不同的「對沖或波動工具」應對

距離美國總統大選仲有不足兩個月時間，包括美股在內的環球股市皆見波動。根據過往經驗，選舉後波動性通常減少。值得注意是，基金公司瑞士百達資產管理提醒今次情況或與過往不同，美國總統大選過後，美股波動性反而可能增加，建議投資者「應為美國大選後出現長時間不確定性做準備」。

瑞士百達資產管理國際多元資產部高級投資經理黃思遠表示，受疫情、政局，以至更多的缺席或郵寄選票出現影響，總統選舉日前後的初步結果有機會被推翻，繼而增添後市波動，並指據他觀察，俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）期貨已經出現「上升趨勢」，反映投資者開始為大選後的一段「長時間不確定性作準備」。

黃思遠形容，波動性是該行「密切關注」的範圍，旗下基金亦已準備好未來幾個月透過不同的「對沖或波動工具」應對。但他強調，後市即便波動，該行看好的兩大主題仍未改變，包括：（1）因應經濟持續復蘇，押注建築商信心指數回升的美國地產相關概念、（2）環球科技股，特別是符合中國達致高科技「自給自足」概念之公司。

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編輯：莫亦熙