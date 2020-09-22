▲ 【英聯盃】熱刺資助對手檢測 發現大半隊中招 勢自動晉級

英格蘭聯賽盃第三圈，英超強隊熱刺周二（22日）作客對英乙奧連特。由於賽會未安排病毒檢測，熱刺於是資助對手檢驗，卻發現大部分奧連特球員都受新冠病毒感染，賽事勢取消，熱刺或不戰而勝，自動晉級。

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英國疫情之嚴峻，從英國政府不斷收緊防疫便可感受得到，惟管轄英乙的英格蘭聯賽會（EPL）防疫安排寬鬆，未有要求球隊持續強制檢測，熱刺為穩陣起見及保障自身球員，資助對手奧連特做病毒檢測。

檢測結果周二開賽前夕出爐，結果相當驚人，對新冠病毒呈陽性反應的奧連特球員數目，據報達到雙位數。英媒預計，今場賽事會取消，熱刺很大機會自動晉級。

上周六的英乙聯賽，曾與奧連特對陣的曼斯菲（Mansfield）隨時被疫情波及，已馬上安排球員進行檢測，上周二對手普利茅夫亦安排預防性檢測，普利茅夫暫未有球員出現病徵。

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《衛報》指曼斯菲有意向EPL提出正式投訴，指奧連特應於賽前做檢測；奧連特經理安布頓（Ross Embleton）上周曾在賽前記者會承認多名球員身體不適，當時醫生作一般檢查後，認為並非新冠肺炎。

責任編輯：林建忠