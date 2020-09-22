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【英國疫情】熱刺資助英乙對手檢測 發現大半隊中招

環球社會熱點 18:11 2020/09/22

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【英聯盃】熱刺資助對手檢測 發現大半隊中招 勢自動晉級

英格蘭聯賽盃第三圈，英超強隊熱刺周二（22日）作客英乙奧連特（Leyton Orient）。由於英格蘭低組別球會沒有強制病毒檢測的要求，熱刺為了自身職球員健康，於是資助對手檢驗，怎知發現大部分奧連特球員都受新冠病毒感染。估計賽事將會延期，熱刺最終也有可能獲判不戰而勝，自動晉級。

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英國疫情嚴峻，英國政府不斷收緊防疫措施，但管轄英乙等低組別球隊的英格蘭聯賽會防疫安排寬鬆，未有要求球隊持續強制檢測，熱刺為穩陣起見及保障自身球員，資助對手奧連特做病毒檢測。

檢測結果周二開賽前夕出爐，結果相當驚人，對新冠病毒呈陽性反應的奧連特球員數目，據報達到雙位數。預計今場賽事會延期，以至取消，意味熱刺很大機會自動晉級。

上周六的英乙聯賽，曾與奧連特對陣的曼斯菲（Mansfield）隨時被疫情波及，已馬上安排球員進行檢測，上周二對手普利茅夫（Plymouth）亦安排預防性檢測，普利茅夫暫未有球員出現病徵。

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《衛報》指，曼斯菲有意向英格蘭聯賽會提出正式投訴，指奧連特應於賽前做檢測。

奧連特經理安布頓（Ross Embleton）上周曾在賽前記者會承認多名球員身體不適，當時醫生作一般檢查後，認為並非新冠肺炎。

責任編輯：林建忠

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