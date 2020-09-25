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【英國疫情】熱刺不戰而勝晉級 資助對手檢測發現大半隊中招

環球社會熱點 18:58 2020/09/25

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【英聯盃】熱刺資助對手檢測 發現大半隊中招 勢自動晉級

英格蘭聯賽盃第三圈，英超強隊熱刺周二（22日）作客英乙奧連特（Leyton Orient）。由於英格蘭低組別球會沒有強制病毒檢測的要求，熱刺為了自身職球員健康，於是資助對手檢驗，怎知發現大部分奧連特球員都受新冠病毒感染。賽會於開賽前宣布取消賽事，周五宣布熱刺可自動晉級，第四圈將會出戰車路士。

賽會宣布，熱刺對奧連特的比賽取消，熱刺不戰而勝晉級，9月29日第四圈將與車路士對賽。

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奧連特班主Nigel Travis早前接受天空新聞（Sky News）訪問，明言希望安排再戰，指疫情令球隊財政嚴重受壓，賽事可幫補收入，強調奧連特未有違規，是跟足指引。

他並提到公平性問題，指完全取消賽事並非處理球員集體染疫的好方法，難保在第四圈不會出現類似情況，若屆時涉及英超勁旅對壘，恐引起外界重大反應。

英國疫情嚴峻，英國政府不斷收緊防疫措施，但管轄英乙等低組別球隊的英格蘭聯賽會防疫安排寬鬆，未有要求球隊持續強制檢測，熱刺為穩陣起見及保障自身球員，資助對手奧連特做病毒檢測。

檢測結果周二開賽前夕出爐，結果相當驚人，對新冠病毒呈陽性反應的奧連特球員數目，據報達到雙位數。預計今場賽事會延期，以至取消，意味熱刺很大機會自動晉級。

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上周六的英乙聯賽，曾與奧連特對陣的曼斯菲（Mansfield）隨時被疫情波及，已馬上安排球員進行檢測，上周二對手普利茅夫（Plymouth）亦安排預防性檢測，普利茅夫暫未有球員出現病徵。

《衛報》指，曼斯菲有意向英格蘭聯賽會提出正式投訴，指奧連特應於賽前做檢測。

奧連特經理安布頓（Ross Embleton）上周曾在賽前記者會承認多名球員身體不適，當時醫生作一般檢查後，認為並非新冠肺炎。

責任編輯：林建忠

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