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【C家教路@iM網欄】美股第四週下跌 市場氣氛保守看淡

名人薈萃 07:11 2020/09/24

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美股第四週回吐，納指今個月表現接近下挫一成，多個資產類別都有被拋售的跡象。整體來說，市場的風險胃納一直在慢慢地收縮。周一（21日）金價跌破1,900美元水平，白銀暴瀉一成，估計短期內美元上升的動力或會持續，但筆者仍認為中長綫是繼續看跌的。標普500波動率指數 (VIX) 自8月起持續上升，未見有回調的跡象。美股就算是舊經濟股也有被沽售，並非板塊輪動那麼簡單。筆者相信現時行家都先在指數上開刀，大多以沽空指數期貨來對沖投資組合回落的風險。

港股方面，因匯豐控股（00005） 被中國列入不可靠實體清單，正式被捲入中美搏奕的旋渦，再加上「龐氏騙局」的醜聞，可說是雪上加霜。匯豐本月至今已跌逾一成，正拖累著恒指的表現，短期內相信恒生科技指數會繼續跑贏恒指，筆者公司旗下的對沖基金現時亦有沽空該銀行，幸運地在這次跌市中找到支撐表現的來源。

市場風險胃納收縮，對醫療板塊不利，昂貴的估值令市場對這些風險更高的公司卻步，加上近期醫改政策不斷圍繞著相關的不同行業，要在板塊中找到寶藏變得難上加難，就算有北水支持，大市急速回落時相信都會承受很大的拋售風險。現時反而能源相關板塊卻有一定支持，尤其光伏行業，筆者都有在信義光能（00968）上作小注嘗試。

筆者雖然眼見衍生工具需求仍有上升，但現時市場上暫時沒有足夠催化劑讓股市反彈，在這個艱難時期，投資組合都應該持有一定現金水平，待反彈時再戰。暫時C基金的投資組合仍未大規模撤退，倉位約八成左右，筆者期望十月臨近美國總統大選，可有較好的消息沖喜市場。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有匯豐控股及信義光能的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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