【魔雪奇緣】3萬張早鳥門票明早10時開售 佔地18,000呎「Frozen夢幻特展」11月開幕

由富衛保險贊助的《Frozen夢幻特展》香港站將於11月17號登陸續將軍澳中心，3萬張早鳥門票明天(23號) 早上10時開售，各位Frozen粉絲準備好了嗎?

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今次展覽位於將軍澳中心，佔地1.8萬呎，設置10大主題區，不但有全新的愛莎女王及安娜公主的「阿德爾女王加冕」，而且還原「阿德爾城堡」、「浪漫鐘樓」、「精靈森林」等多個經典精彩場景。展覽亦採用高科技體感應、音效及光影特效，同時亦有多個1：1造型角色、過百件官方美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計，讓大眾一暏動畫背後的製作場景。

早鳥優惠門票詳情:

早鳥優惠日期：2020年9月23日上午10時至10月19日 (只限3萬名額）

購票網站：Trip.com: https://hk.trip.com/things-to-do/detail/30779349/?language=HK&locale=zh_hk / Klook: https://www.klook.com/zh-HK/activity/44832-frozen-2020-hk-earlybird/

特惠票 (3至11歲小童 / 學生 / 殘疾人士 / 65歲或以上長者) 成人 最低價保證早鳥優惠 港幣138元 原價港幣178元 最低價保證早鳥優惠 港幣138元 原價港幣198元 備註：2歲以下小童免費入場

展覽場景詳情:

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「Frozen夢幻特展」展覽詳情:

《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站 日期：2020年11月17日至2021年2月28日 時間：每次體驗時間約90分鐘 (星期一至五) 下午12時30分至晚上8時30分 (星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分 地點：將軍澳中心G35

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責任編輯：潘曉豐