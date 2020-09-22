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【魔雪奇緣】3萬張早鳥門票明早10時開售 佔地18,000呎「Frozen夢幻特展」11月開幕

理財智慧 20:00 2020/09/22

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由富衛保險贊助的《Frozen夢幻特展》香港站將於11月17號登陸續將軍澳中心，3萬張早鳥門票明天(23號) 早上10時開售，各位Frozen粉絲準備好了嗎?

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今次展覽位於將軍澳中心，佔地1.8萬呎，設置10大主題區，不但有全新的愛莎女王及安娜公主的「阿德爾女王加冕」，而且還原「阿德爾城堡」、「浪漫鐘樓」、「精靈森林」等多個經典精彩場景。展覽亦採用高科技體感應、音效及光影特效，同時亦有多個1：1造型角色、過百件官方美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計，讓大眾一暏動畫背後的製作場景。

早鳥優惠門票詳情:

 

展覽場景詳情:

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「Frozen夢幻特展」展覽詳情: 

  • 《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站

    日期：2020年11月17日至2021年2月28日

    時間：每次體驗時間約90分鐘

    (星期一至五) 下午12時30分至晚上8時30分

    (星期六日及公眾假期) 上午10時30分至晚上8時30分

    地點：將軍澳中心G35

 

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責任編輯：潘曉豐

門票 將軍澳中心 富衛保險 Disney 展覽 著數優惠

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