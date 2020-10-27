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【螞蟻上市】馬雲16年前為何創立支付寶？螞蟻集團6688成歷來最大型新股

即市財經 09:00 2020/10/27

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支付寶創立初期，主要為解決淘寶網買賣雙方的信任問題，促成網購交易。

阿里巴巴 （09988） 旗下、金融科技巨企螞蟻集團（前稱螞蟻金服，新上市編號：06688）正式招股，即將登陸中港股市。螞蟻上市前已為全球最大獨角獸，如今上市市值更高達2.43億元，中港集資額超過2660億元，超越沙特阿美（Saudi Aramco）成為全球歷來最大規模IPO。不過如今的龐然大物，當初僅僅是為促進網購交易、作為淘寶網的一個工具而創立。

螞蟻集團發展歷程

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馬雲率團隊於2003年創立淘寶網，企業傳記《螞蟻金服》曾經提及，淘寶網創辦之初，團隊充滿拼勁，網站也活躍，不少用戶在論壇上發表帖文及諮詢業務，唯獨沒有交易，深究發現問題在於買賣雙方缺乏信任。中國人傳統商業思維習慣「一手交錢，一手交貨」，令網上交易出現難題，因賣家擔心發貨後收不到錢，買家擔心付款後收不到貨。

螞蟻集團香港正式招股，一手入場費4040元，更多詳情請按【下一頁】

因此，淘寶網早期的很多交易在同城進行，買家在網上拍下同城賣家的貨後，雙方約定綫下見面成交，但該種交易方式卻限制了網購的優越性，例如跨城市買賣就無法成交。

當時的淘寶網負責人孫彤宇苦惱於如何解決該問題，後來他透過與淘寶社區的買家和賣家討論，釐清思路，既然用戶最關心錢，只要保證資金安全，用戶就會使用淘寶，因此在淘寶網推出一種基於擔保交易的支付工具，就可以解決問題。

支付寶為解決網購買賣雙方信任問題

擔保交易指買家下訂之後，商品款項先轉入一個由銀行託管的第三方賬戶，即淘寶網在銀行的賬戶，淘寶網收到買家付款消息後通知賣家發貨，買家收到貨物後，淘寶網再將款項轉給賣家。

淘寶團隊後來將該擔保支付服務命名為「支付寶」，支付寶用戶也隨著淘寶網發展而不斷壯大，2008年8月，其用戶數突破1億，日交易量達到4.5億人民幣。由於支付寶創立之時內地第三方支付並沒有明確監管，馬雲曾經在公開訪問表示，「如果因為這個產品要坐牢，那就是我去。」

2010年支付寶為符合監管要求、取得第三方支付牌照，從阿里巴巴獨立，並於2013年推出理財產品「餘額寶」，業務開始拓展至支付以外範疇。2014年螞蟻金服正式成立。

根據螞蟻招股書披露，時至今日支付寶APP已擁有超過10億年度活躍用戶、7.11億月活躍用戶，至今其處理的中國內地總支付交易規模達118萬億人民幣。同時螞蟻業務也已拓至理財、貸款、保險等範疇。

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編輯：陳健婷

香港股票 螞蟻集團 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） IPO 螞蟻金服 淘寶 支付寶

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