【騰訊700】騰訊地圖夥拍滴滴 全國推出叫車服務

據內地媒體報導，有傳騰訊（00700）將與叫車平台滴滴合作，推出打車業務。騰訊回應指，騰訊地圖聚合打車業務是與滴滴深度合作，滴滴提供出行服務、安全調度等打車技術方案，而騰訊地圖提供平台。騰訊今日收報511.5元，跌1%。

騰訊表示，在去年底已確定了地圖聚合打車的方案，並已經在西安、東莞、珠海、深圳、紹興五個城市試行有關服務。9月22日又上線了部分城市，而其他城市將會在其後陸續開放。

【小米1810】小米推流動商店 打開偏遠農村市場 詳情請看[下一頁]

除了滴滴出行以外，騰訊地圖聚合打車亦接入了首汽约車、陽光出行、夠譜出行等約車平台，為用戶提供充足的運力。以後仍會繼續接入更多內地優質打車平台，以滿足用戶的乘車需求。騰訊地圖的聚合打車服務如果順利通過測試，或有望在國慶前對國內所有城市開放有關服務。而高德地圖、百度地圖、哈囉出行和美團點評（03690）打車都已經推出類似服務。

【港股追蹤】ASM太平洋 否認私有化以轉戰科創板 詳情請看[下一頁]

騰訊同時是滴滴的投資者，分別參與後者早年進行的B輪及D輪融資。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機