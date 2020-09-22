  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 20:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊700】騰訊地圖夥拍滴滴 全國推出叫車服務

股樓投資 19:33 2020/09/22

分享：

據內地媒體報導，有傳騰訊（00700）將與叫車平台滴滴合作，推出打車業務。騰訊回應指，騰訊地圖聚合打車業務是與滴滴深度合作，滴滴提供出行服務、安全調度等打車技術方案，而騰訊地圖提供平台。騰訊今日收報511.5元，跌1%。

騰訊表示，在去年底已確定了地圖聚合打車的方案，並已經在西安、東莞、珠海、深圳、紹興五個城市試行有關服務。9月22日又上線了部分城市，而其他城市將會在其後陸續開放。

【小米1810】小米推流動商店 打開偏遠農村市場 詳情請看[下一頁]

除了滴滴出行以外，騰訊地圖聚合打車亦接入了首汽约車、陽光出行、夠譜出行等約車平台，為用戶提供充足的運力。以後仍會繼續接入更多內地優質打車平台，以滿足用戶的乘車需求。騰訊地圖的聚合打車服務如果順利通過測試，或有望在國慶前對國內所有城市開放有關服務。而高德地圖、百度地圖、哈囉出行和美團點評（03690）打車都已經推出類似服務。

【港股追蹤】ASM太平洋 否認私有化以轉戰科創板 詳情請看[下一頁]

騰訊同時是滴滴的投資者，分別參與後者早年進行的B輪及D輪融資。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 經濟

上一篇文章

Mox虛擬銀行正式開放予公眾開戶！大家可記住「115」這組數字

下一篇文章

【現樓單位】內房萬科首個在港獨資項目　特色單位有幾豪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情（9月22日更新）
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情（9月22日更新）
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？