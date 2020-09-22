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【歐洲第二波疫情】 捷克總理後悔太早解封 每10萬人確診率歐洲第二

環球社會熱點 17:56 2020/09/22

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捷克總理巴比斯（Andrej Babis）周一承認，當初太早取消封鎖抗疫措施，如今確診數字飆升，始知鑄成大錯。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，部分在控制首波疫情表現較佳的國家，反成為第二波疫情的重災區。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）周一承認，當初太早取消封鎖抗疫措施，如今確診數字飆升，始知鑄成大錯。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）周一表示：

「即使我被即將來臨的夏天和心情所吸引，但這是我不想再犯的錯誤。」

(Even I got carried away by the coming summer and the general mood. That was a mistake I don’t want to make again.)

捷克上周四（17日）錄得新增確診病例3,130宗，創歷史新高，幾乎等於整個3月份的病例總數，惟其時的檢測能力較低。

【歐洲第二波疫情】英政府呼籲在家工作 維持6人限聚令【下一頁】

【歐洲第二波疫情】多國加強限制 西班牙馬德里再封城【下一頁】

內政部長哈馬塞克（Jan Hamacek）表示，就每10萬居民的確診率而言，該國目前在歐洲排名第二，僅次於疫情最嚴重的西班牙。

在今年第一季應付首波疫情時，捷克實施在戶外強制戴口罩等防疫措施，隨著疫情受控，政府在暑假取消大部分的防疫措施。

巴比斯提醒，如每月新增確診超過12萬宗，國內病床將會用盡，他表明會盡力阻止情況發生。

目前捷克累計確診病例達50,764，522人死亡。

英國政府警告 同時患新冠肺炎及流感死亡風險大增【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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