【歐洲第二波疫情】 捷克總理後悔太早解封 每10萬人確診率歐洲第二

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情持續,部分在控制首波疫情表現較佳的國家,反成為第二波疫情的重災區。捷克總理巴比斯(Andrej Babis)周一承認,當初太早取消封鎖抗疫措施,如今確診數字飆升,始知鑄成大錯。

捷克總理巴比斯(Andrej Babis)周一表示:

「即使我被即將來臨的夏天和心情所吸引,但這是我不想再犯的錯誤。」

(Even I got carried away by the coming summer and the general mood. That was a mistake I don’t want to make again.)