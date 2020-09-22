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【BNO】英國酒店餐飲集團Whitbread裁員6000人

即市財經 17:47 2020/09/22

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英國酒吧、餐館面臨新的限制，餐飲場所周四起必須在晚上10點關閉。

英國最大連鎖酒店Premier Inn所屬的集團Whitbread表示，將裁減其酒店和餐飲6000個工作崗位，相當於近五分一人手，並預計其中很大一部分將通過自願離職計劃進行。Whitbread此前已裁減總部150個職位。

受疫情影響，Whitbread此前已關閉旗下酒店及餐廳4個月，公司上半年銷售急挫77.6%。在8月份，Whitbread旗下酒店住宿數量比去年減少了一半，而晚餐人數亦減少了三分之一以上。

疫情大流行以來，英國餐飲服務業損失數以千計的職位，除了Whitbread，Costa Coffee 此前宣布裁員1650個職位，即其十分一以上人手；Pizza Express 此前亦宣布關閉73間分店，裁減1,100個職位；另外麵包連鎖店 Pret a Manger亦裁減近2900個職位。

另一邊廂，今年秋季可能爆發第二波疫情，英國酒吧、餐館面臨新的限制，餐飲場所周四起必須在晚上10點關閉。

相關文章：PizzaExpress永久關閉英國73家門店 Pizza Hut美國關店300間（第二版）

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編輯：吳敏芳

 


 

疫情 裁員 經濟 餐飲 英國 BNO

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