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【中秋節】精緻花形月餅有商機　新力軍「成功搶灘」售逾千盒

商業 17:42 2020/09/22

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「花玥」第一年賣月餅，已錄得55萬營業額。（Facebook圖片）

今年中秋節碰上疫情，大型聚會可免則免，只能隔空與親友慶祝中秋節。未知是否此個原因，以精緻外表為賣點花形月餅銷情理想，有首年製作月餅的新力軍更錄得55萬營業額。

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全新品牌「花玥」看準今年中秋節商機，於節日期間開設網店，主打外形精緻的花形月餅。花玥創辦人Terry表示，與作為餅店師傅的弟弟在疫情下毅然決定創業，設立自家品牌。

該品牌以月餅作為開業後首推的產品，設計了3款不同口味的月餅。截至目前已售出1700盒月餅，只剩100盒存貨。Terry透露， 除了投放資源在廣告外，還找KOL試食增加知名度，當中奶黃月餅更已全數售罄，共錄得55萬營業額。

唧花月餅亦暢銷　加價不影響銷情

「吱吱尋」同樣主打唧花月餅，除了在Facebook接受訂購外，亦有在KKday上架。負責人林小姐稱，受成本上漲影響，今年月餅價格升10%，惟銷量仍增加2至3成。目前共售出逾千盒，符合預期。

「Lengma靚媽」亦是另一年輕月餅品牌，今年銷情理想， 賣出超過200盒月餅。負責人洪小姐指出：「去年品牌在中秋前幾日仍接新單，但今年已提前在8月中截單。」她又稱，今年月餅的成本較高，製作時間亦較長，冀以食物質素取勝。

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【零售寒冬】奇華生意額跌三至四成　冀季尾銷量回暖

【中秋節】foodpanda推月餅禮盒　有月餅兼有啤酒

記者：馬意文、葉泳珊、蘇穎琪

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