【Tesla電池日】大和料Tesla公布百萬英里電池　具備無鈷化正極及乾電極技術

▲ 大和分析師葉捷賢指，電池對電動汽車發展非常重要，Tesla可立即商業生產擁有單晶正極及無鈷化技術的電池。

Tesla特斯拉（美：TSLA）將於今晚舉行年度股東大會以及有史以來首次面向投資者的「電池日」（Battery Day），大和資本市場分析師葉捷賢認為，Tesla將會公布百萬英里電池，有關電池可具備無鈷化正極及乾電極技術，以降低成本，而為了增強電池的壽命，預期將會使用單晶正極技術，藉以提升能量密度。

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葉捷賢指，電池對電動汽車發展非常重要，Tesla可立即商業生產擁有單晶正極及無鈷化技術的電池，但如何控制百萬英里電池的生產成本，才是關鍵。他估計，一般電動汽車的駕駛距離很少會達百萬英里，相信電動汽車壽命完結後，有關電池的餘下電能，可循環再用於電站儲能或低端電動汽車。

他稱，Tesla在電動汽車市佔率約50%來看，或可主導未來電池的研發，相信Tesla今日公布的電池生產商、供應商及下一代電池的方向後，對Tesla股價也有正面幫助。

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編輯：陳韻妍