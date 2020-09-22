【示範單位】旺角傲寓333呎一房　維多利亞與現代簡約風格設計（多圖）

其士國際（00025）與市建局合作發展的旺角傲寓，日前上載樓書，今日（9月22日）開放示範單位予傳媒參觀。

示範單位以25樓F室為藍本，經改動連裝修，實用面積約333平方呎，一房間隔。單位以維多利亞與現代簡約風格為設計概念。設計師將單位睡房牆壁拆除，以金屬層架分隔客飯廳區及睡房。

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一入大門，即見長方形客飯廳，外連22平方呎露台，採光度高，感覺舒服。重要的是，客飯廳間隔方正實用，易擺放家具。

單位採用開放式廚房設計，提供充足貯物空間及煮食檯面，另外附送抽油煙機、電磁爐及微波爐等設備。同時隨樓附設可摺疊延伸枱，提供額外工作及用膳空間。

客飯廳與睡房以一組裝飾櫃分間。睡房間隔方正，外連16平方呎工作平台，有助通風。至於浴室設於睡房內，為套房設計。

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