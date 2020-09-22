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【零售回暖】朗豪坊推POP UP eSTORE　首日生意額超七、八月總和

商業 17:21 2020/09/22

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朗豪坊表示，POP UP eSTORE首日的生意額，已超出剛過去的7月中至9月初的網上商店生意額總和。（朗豪坊提供圖片）

隨着疫情漸趨緩和，商場趁機加強宣傳，朗豪坊上週四(17日) 起推出第二輪網上商店POP UP eSTORE，首日開店生意表現不俗。

【香港零售】年底節日消費市場可望復甦？　調查：7成本地商戶正積極準備

朗豪坊表示，POP UP eSTORE首日的生意額，已超出剛過去的7月中至9月初的網上商店生意額總和。上一輪7月份開始的朗豪坊POP UP eSTORE約有40個品牌參與，今次連同商戶加碼推出逾70個全新人氣餐飲、美容、服飾品牌現金券，以低至七折於網上發售，反應更為熱烈。

事實上，由上星期起，朗豪坊於線上線下均進行策略性推廣，通過多個社交平台的KOL、YouTuber向目標客群闡述使用折扣現金券的折上折慳錢對策；同時擴大推廣優惠至本地銀行信用卡戶、大型積分會員計劃用戶等，進一步帶動人流，提升商戶營業額。

隨著中秋長假期將至，商場更於明日（23日）起再加推多個品牌低至75折餐飲現金券，連同上星期推出的餐飲美食現金券，全場共28間餐廳食肆均有折上折優惠。

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責任編輯：蘇穎琪

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