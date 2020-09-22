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【Tesla】Tesla計劃在印度興建研發中心　加速發展步伐

科技 17:40 2020/09/22

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有消息人士透露，Tesla正與印度政府進行會談，並計劃在當地興建研發中心。

美國電動車公司Tesla正加快在印度進行部署，最近有消息人士透露，Tesla正與當地政府進行會談，並計劃興建研發中心。

據外媒報道，最近有消息人士透露，Tesla正與印度卡納塔克邦（Karnataka）政府會談，計劃在班加羅爾（Bengaluru）進行投資，興建研發中心。班加羅爾為印度大型的產業中心，並有多間汽車製造商在當地設立工廠。消息亦指出，雙方會在本月底再舉行一次後續會議，印度政府官員將會向Tesla提出更多關於計劃的建議。

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Tesla一直認為，印度市場難以打入。早於2016年，其行政總裁Elon Musk就表示，有意進入印度市場，但計劃一直被擱置。當時，Elon Musk對當地監管政策存有顧慮，因印度政府強制外國廠商在生產時，至少有30%零件要在當地生產，此項規定更成為Tesla進入印度市場的障礙之一。

其後，印度商工部表示，當局希望Tesla在印度設廠生產汽車，但Tesla計劃先將汽車進口到印度，然後再考慮在當地設廠。若上述消息屬實，將有助Tesla吸納當地人才，加快日後拓展印度市場步伐。

責任編輯：李寶如

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