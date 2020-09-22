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【歐洲第二波疫情】英政府呼籲在家工作 維持6人限聚令

環球社會熱點 17:18 2020/09/22

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英國疫情反彈，英國政府將疫情警戒級別提升1級至第4級，首相約翰遜稍後有重大公布。英國內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）接受英媒訪問時指，呼籲民眾盡量在家工作，並透露仍會維持6人限聚令。高文浩又形容，收緊防疫措施是「無可避免」（unavoidable）。

高文浩接受多個英國媒體訪問時表示，在感染率、入院入數增加之際，政府認為要採取行動。

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高文浩呼籲民眾盡量在家工作，又指理解部份工種無法在家工作，但強調需要取得平衡，以確保民眾在上班或上學的同時，可減低染病的風險。

高文浩又指，未能預計收緊防疫措施會維持多久，但指根據英國最權威的衛生專家，首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）所言，英國未來6個月都會充滿挑戰。

高文浩又透露，6人限聚令仍會維持，又指這措施是「簡單、直接及易於理解」（simple, straightforward and well-understood）。

據英國政府數據，英國周一單日新增確診個案為4,368宗，較上日的3,899宗有所增加，已回復4月高峰期水平，英國政府已將疫情警戒級別由5級制中的第3級提升至第4級。

責任編輯：林嘉莉

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