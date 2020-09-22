  • 30°C
香港時間 : 2020922日 (二) 17:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人

環球社會熱點 17:15 2020/09/22

分享：

英國最大連鎖酒店Premier Inn所屬的集團Whitbread宣布，計劃裁員6,000人。

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，港人關注移民話題及英國就業市場。英國多個行業遭新冠肺炎疫情打擊，英國最大連鎖酒店Premier Inn所屬的集團Whitbread宣布，由於酒店業的需求下滑，計劃裁員6,000人。

英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區 【下一頁】

英國四分一高收入者為移民 銀行業比例高 【下一頁】

英國媒體報道，該集團酒店8月的住宿數字較去年同期大跌一半，餐飲方面即使獲政府的堂食半價補貼計劃支持，但晚市用膳人數仍大幅減少超過三分之一。該集團更預計，酒店業於短期內的需求仍會較低。

Whitbread行政總裁布里頓（Alison Brittain）表示，該集團一直希望避免強制裁員，但由於旅行需求仍然低迷，因此會於英國裁員6,000人，希望主要以自願離職方式裁員。

英國食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」【下一頁】

該集團計劃裁員的人數，佔整體員工比例約五分之一。另外，該集團更打算裁減總部辦公室的15至20%員工，料再額外裁員150人。

Whitbread集團表示旗下位於旅遊區的酒店需求仍算強勁，但倫敦等都會區的需求卻大幅削弱。該集團旗下的大部分酒店，在今年3月至8月期間都暫停營業，導致該集團上半年的銷售額同比下跌超過77%。

另外，英國首相約翰遜料宣布多項防疫措施，包括全英格蘭酒吧餐廳晚上10時關閉，料會打擊Whitbread旗下的Beefeater、Brewers Fayre及Bar＆Block等多間扒房。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
今日
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【BNO移民】英國四分一高收入者為移民 銀行業比例高
2020/09/21
【BNO移民】英國四分一高收入者為移民 銀行業比例高
【移民澳洲】莫里森擬下調入息稅 一年少交最多1.4萬港元
2020/09/21
【移民澳洲】莫里森擬下調入息稅 一年少交最多1.4萬港元
【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升
2020/09/21
【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升
【BNO移民】更難搵工？近半英國公司縮招聘計劃
2020/09/18
【BNO移民】更難搵工？近半英國公司縮招聘計劃
移民 裁員 英國 BNO 酒店行業 餐飲 酒吧

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】英政府呼籲在家工作 維持6人限聚令

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬
伊萬卡稱靠自己Full Pay買豪宅 被揭靠父幹俾少800萬
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【英國疫情】英超市再現搶購潮 二次封城危機引恐慌
【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升
【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升
新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間17:00）
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑
【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑