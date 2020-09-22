【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人

▲ 英國最大連鎖酒店Premier Inn所屬的集團Whitbread宣布，計劃裁員6,000人。

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，港人關注移民話題及英國就業市場。英國多個行業遭新冠肺炎疫情打擊，英國最大連鎖酒店Premier Inn所屬的集團Whitbread宣布，由於酒店業的需求下滑，計劃裁員6,000人。

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英國媒體報道，該集團酒店8月的住宿數字較去年同期大跌一半，餐飲方面即使獲政府的堂食半價補貼計劃支持，但晚市用膳人數仍大幅減少超過三分之一。該集團更預計，酒店業於短期內的需求仍會較低。

Whitbread行政總裁布里頓（Alison Brittain）表示，該集團一直希望避免強制裁員，但由於旅行需求仍然低迷，因此會於英國裁員6,000人，希望主要以自願離職方式裁員。

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該集團計劃裁員的人數，佔整體員工比例約五分之一。另外，該集團更打算裁減總部辦公室的15至20%員工，料再額外裁員150人。

Whitbread集團表示旗下位於旅遊區的酒店需求仍算強勁，但倫敦等都會區的需求卻大幅削弱。該集團旗下的大部分酒店，在今年3月至8月期間都暫停營業，導致該集團上半年的銷售額同比下跌超過77%。

另外，英國首相約翰遜料宣布多項防疫措施，包括全英格蘭酒吧餐廳晚上10時關閉，料會打擊Whitbread旗下的Beefeater、Brewers Fayre及Bar＆Block等多間扒房。

責任編輯：鄭錦玲