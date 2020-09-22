【魔雪奇緣】富衛保險《Frozen夢幻特展》設Elsa及Anna主題區　周四推早鳥門票優惠（10大主題區率先睇）

▲ 《Frozen夢幻特展》香港站打造10大主題區，包括以全新造型登場的Elsa及Anna的「阿德爾女王加冕」。

迪士尼動畫《魔雪奇緣》系列俘虜全球小女孩的心，Elsa公主迷及Anna公主迷遍布各地。富衛保險贊助將於香港舉行的《Frozen夢幻特展》。《Frozen夢幻特展》香港站選址將軍澳中心，打造10大主題區，包括以全新造型登場的Elsa及Anna的「阿德爾女王加冕」，配上高科技體感互動感應、音效及光影特效，齊齊展現神奇魔法。

《Frozen夢幻特展》展覽同時還原了電影中的多個經典精彩場景：華麗經典的「阿德爾城堡」、動人邂逅的「浪漫鐘樓」、唯美動人的「冰雪世界」、神秘莫測的「精靈山谷」、迷霧籠罩的巨石陣、楓紅似火的「魔法森林」及浪漫懾人的「冰晶森林」等，各有不同主題特色。

《Frozen夢幻特展》十大主題區率先睇

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Frozen角色將以1：1造型現身

多個大熱角色將以1：1造型現身，帶來驚喜魔法；擁有過百件官方美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計，親睹動畫背後最真實的製作場景；現場同時有多個高科技體感互動感應、電影主題音效及炫彩光影特效，像置身女王的冰雪世界。展覽場地並有限定店登場，讓粉絲們巴心愛角色的精品帶回家。

香港站於明日（23日）推出早鳥預售優惠，憑門票可即場免費化身畫匠體驗互動親子繪畫，創作畫作後更可印刷出來永久保存（需另收費）。

《Frozen 夢幻特展》香港站

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

（星期一至五） 下午12時30分至晚上8時30分

（星期六日及公眾假期） 上午10時30分至晚上8時30分

地點：將軍澳中心G35

門票：特惠票（3至11歲小童/學生/殘疾人士/65歲或以上長者）138元（原價178元）、成人138元（原價198元）

早鳥優惠門票預售詳情

早鳥優惠日期：9月23日上午10時至10月19日 （只限3萬名額）

購票網站：Trip.com或Klook

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編輯：陳韻妍