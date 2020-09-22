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【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起

股樓投資 17:08 2020/09/22

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疫情放緩，加上低息環境將持續，近日投資者入市的步伐加快。中原地產灣仔副區域營業經理李志豪表示，灣仔區一帶物業備受租客捧場，區內約有6至7成單位為租盤，最近前往該區物色收租物業的投資者也明顯增加。

【爭相入市】趁疫情緩和樓價未反彈投資者加快入市 鐵路沿線屋苑成追捧對象，了解按【下一頁

其中座落於灣仔堅彌地街的慧賢軒，主要提供實用面積約202平方呎至385平方呎的細單位，入場費相對較低，故不少投資者愛購入該物業單位作收租用途。李志豪表示，當中以200餘平方呎的開放式單位最受收租客歡迎，約8成開放式單位也是出租用途，月租約1.2萬至1.3萬元水平。

最近該盤錄得本月以來首宗成交，為物業低層F室，單位實用面積約385方呎，為兩房間隔，外望清幽山景。單位近日以約735萬元沽出，折合實用面積呎價約19,091元。據悉，原業主於2000年9月，以189.2萬元購入上述單位。持貨約20年，現轉手帳面獲利約545.8萬元，物業升值逾2.8倍。 

【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市，了解按【下一頁

於2000年落成的慧賢軒，屬「千禧物業」，樓齡約20年，但在舊樓為主導的灣仔區而言，已屬相對年輕，物業提供156伙，屋苑也設有小型會所，深受小家庭或上車客歡迎。慧賢軒鄰近一級歷史建築物「藍屋」，該處位於小街中，靜中帶旺，由物業步行至莊士敦道的灣仔港鐵站只約十分鐘，物業也鄰近灣仔街市、利東街購物中心等，購物非常便利。

李志豪說，慧賢軒203平方呎開放式單位的成交價介乎450萬至500萬元；而350平方呎兩房單位的成交價約750萬至800萬元水平。現時物業有約11個單位放售，開放式單位最低叫價由480萬元起，其中有兩個放盤叫價低於500萬元。

【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓，了解按【下一頁

 

 

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 收租 灣仔區 疫情 慧賢軒

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