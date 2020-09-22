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【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　一手帳面賺80元 手續費都蝕埋

股樓投資 17:30 2020/09/22

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樂享互動（新上市編號：06988）將於明日掛牌，不過暗盤表現就似乎有點令人失望了，根據富途暗盤，曾高見5.11元，較招股價2.88元升77%，可惜後勁不繼，更一度跌穿招股價，低見2.86元，暗盤收市報2.96元，升2.78%，一手帳面賺80元，蝕手續費。

樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事，想知詳情請按：【下一頁

樂享互動自招股以來市場反應俗，被指為「微信概念股」，加上獲官媒加持而吸引不少投資者入飛，據公司公布，1手中籤率10%，要抽200手，即20萬股才能穩獲1手。樂享互動招股價為2.14元至3.21元，最終以2.88元定價，為招股範圍中上限定價，集資淨額14.61億元。

不過觀乎其暗盤表現，確實令人失望！

該股是次集資所得款項淨額近13.58億元，預期約60%將用作發展短視頻自媒體變現業務；約19.8%用作加強效果類自媒體營銷服務能力；約10.2%用於國際性擴展；約10%為營運資金及一般企業用途。

樂享互動6988獲官媒力撐孖展熱爆 被喻「微信概念股」你抽唔抽？，想知詳情請按：【下一頁

樂享互動是次上市引入了4名基石投資者，Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元等值股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC投資500萬美元，移卡（09923）則投資200萬美元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

樂享互動（06988） IPO 香港股票
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